Алжир, , 15:29 — REGNUM Президент Алжира Абдельмаджид Теббун принял своего венесуэльского коллегу Николаса Мадуро, который прибыл в Алжир с официальным визитом в четверг, 9 июня. Об этом сообщает Algerie Presse Service (APS).

Абдельмаджид Теббун @TebbouneAmadjid

По данным журналистов, главы государств провели переговоры, в которых приняли участие расширенные делегации Алжира и Венесуэлы. В ходе переговоров обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества между странами.

Отмечается, что приоритетной темой для обсуждения между двумя странами является добыча нефти и ситуация на мировом рынке энергоносителей.

Также Алжир и Венесуэла намерены наладить сотрудничество в сфере образования, спорта и торговли.