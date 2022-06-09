Самара, , 15:25 — REGNUM Проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором один ребёнок погиб, второй был доставлен в медучреждение, организовали в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ДТП

Сообщается, что 9 июня на 1083 км автодороги М5 Урал столкнулись грузовик с прицепом и автомобиль ВАЗ-2115. В результате мальчик получил не совместимые с жизнью травмы. Девочка и ее отец, который сидел за рулем автотранспортного средства, были срочно доставлены в больницу.

По данному факту сотрудники прокуратуры организовали проверку. Им предстоит проверить соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения. Также они оценят работу организации, обслуживающей данный участок дороги. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования к должностным лицам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области в результате ДТП на трассе погибли два человека.