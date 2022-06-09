* Талибы — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, , 15:19 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Герат запретили женщинам посещать тренажёрные залы. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Тренажерный зал Марина Каширская © ИА REGNUM

Радикалы заявили владельцам клубов, что женщинам запрещено заниматься спортом вне дома и что они не имеют права посещать клубы.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупредили владельцев клубов, что они будут наказаны, если не подчинятся их приказам.

Анита Салех, тренер зала в Герате, заявила газете «8 Собх», что в женских клубах занимаются только женщины, и что в этом нет ничего антиисламского или аморального. По словам Салех, которая превратилась в домохозяйку, работа в клубе была её единственным источником дохода, который теперь находится под запретом.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили женщинам посещать парки Герата для прогулок и занятий спортом.