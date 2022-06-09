* Талибы — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, 9 июня, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Герат запретили женщинам посещать тренажёрные залы. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Марина Каширская ИА REGNUM Тренажерный зал

Радикалы заявили владельцам клубов, что женщинам запрещено заниматься спортом вне дома и что они не имеют права посещать клубы.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупредили владельцев клубов, что они будут наказаны, если не подчинятся их приказам.

Анита Салех, тренер зала в Герате, заявила газете «8 Собх», что в женских клубах занимаются только женщины, и что в этом нет ничего антиисламского или аморального. По словам Салех, которая превратилась в домохозяйку, работа в клубе была её единственным источником дохода, который теперь находится под запретом.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили женщинам посещать парки Герата для прогулок и занятий спортом.