Москва, 9 июня 2022, 15:18 — REGNUM Городам воинской славы России — Ростову-на-Дону и Таганрогу — вручили мечи Победы. Церемония состоялась сегодня, 9 июня, в зале Славы Музея Победы на Поклонной горе в Москве. Мечи Победы были торжественно переданы на вечное хранение 45 городам воинской славы.
«Я сердечно поздравляю жителей этих городов, руководителей регионов, членов делегаций, ветеранов с этим знаковым событием. Я хочу передать низкий поклон всем вашим героическим землякам: и тем, кто нерушимой стеной стоял на защите своего Отечества в годы Великой Отечественной войны, и тем, кто сегодня принимает участие в специальной военной операции, защищая безопасность, суверенитет, независимость своей страны, спасая мирных жителей Донбасса», — отметила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
«Слава победителей не померкнет никогда. Мужество и храбрость защитников Родины остаются образцом беззаветной преданности и верного служения стране», — отметил донской губернатор.
Клинки вручную выкованы уральскими кузнецами. Именно на Урале в годы Великой Отечественной войны ковалось оружие Победы. На каждом мече высечены слова Александра Невского: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». Ножны украшены орденом Победы и портретами русских полководцев.