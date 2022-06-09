Москва, 9 июня, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Превышение предложения валют на российском рынке над спросом продолжает нарастать, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

ИА REGNUM Рубль

«Ограничения на поставки в Россию многих видов товаров привели к падению импорта более чем вдвое, при этом экспорт за счет высоких мировых цен остается на высоком уровне.

В то же время нерезиденты по-прежнему не могут выводить капиталы из России, а Минфин не закупает валюту в резервы в рамках бюджетного правила.

На этом фоне даже продолжение смягчения ограничений ЦБ РФ и высокая вероятность снижения ключевой ставки на заседании регулятора, рубль продолжает крепнуть. Вероятно, к 10 июня котировки доллара и евро несколько отскочат от минимумов на фоне ожиданий решения ЦБ и перед длинными выходными.

Однако среднесрочно рубль будет по-прежнему нацелен на рубеж 55-56 рублей за доллар, который показал свою силу в 2018 году.

Если же и этот рубеж будет пробит, не исключено движение к другой мощной поддержке — уровню 45 рублей за доллар», — предполагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 9 июня на торгах Московской биржи курс доллара опустился на 45 копеек, до 58, 94 рубля.

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