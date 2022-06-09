Мурманск, 9 июня, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис опроверг информацию о том, что в Мурманской области есть трудовые лагеря для приезжих из ДНР и ЛНР.

Gov-murman.ru Андрей Чибис

«Глупость и позор. У нас Мурманск — самый крупный город за Полярным кругом в мире — активно развивается и экономически, и с точки зрения качества жизни. У нас действительно 385 человек, которые находятся на территории Мурманской области, которые приехали к нам с территории ЛНР и ДНР. Как правило, они находятся и живут у родственников», — сказал Чибис в эфире Первого канала.

Как сообщало ИА REGNUM, Российский Красный крест (РКК) — старейшая гуманитарная организация России — начал прямые материальные выплаты беженцам и переселенцам из Украины и Донбасса. Благополучатели смогут получить от 5 до 15 тысяч рублей.