Скопье, 9 июня, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не был «крестным отцом» инициативы OpenBalkan («Открытые Балканы»). Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 9 июня на заключительной конференции саммита OpenBalkan в Охриде (Северная Македония).

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

По словам Вучича, этот проект «полностью принадлежит балканским народам», и в подготовке инициативы, кроме него, участвовали бывший премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев и действующий глава правительства Албании Эди Рама.

«На той встрече, на которой было принято решение о создании «Открытых Балкан», присутствовали только Эди Рама, Зоран Заев и я. Я горжусь политикой, которую ведет Сербия и не стесняюсь традиционно хороших отношений с Россией. Никто кроме нас не участвовал в подготовке «Открытых Балкан», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Напомним, что ранее глава российской дипломатии Сергей Лавров заявил о том, что Болгария, Северная Македония и Черногория по договоренности с Западом не захотели пропустить его самолет в Сербию потому, что, по всей видимости, не хотели, чтобы Белград и Москва обсудили ряд вопросов, важных для двухстороннего сотрудничества. В том числе они не захотели услышать, что Россия поддерживает инициативу Open Balkan, направленную на оздоровление региона, сказал Лавров.

Эти слова вызвали интерес журналистов балканского региона, которые поинтересовались у премьер-министра Албании, не является ли инициатива «Открытые Балканы» российской. На это Рама ответил, что «Открытые Балканы» закрыты для министра Лаврова.