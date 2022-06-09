Челябинск, , 15:16 — REGNUM Ситуация с мигрантами остаётся в регионах России наиболее заметной причиной межнациональной напряжённости. Об этом заявил замруководителя Администрации президента России Магомедсалам Магомедов на совещании в Челябинске.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Касается это и Уральского федерального округа. «Это сейчас самый острый вопрос», — подчеркнул Магомедов.

Также он отметил, что большинство жителей России считают необходимым ограничить въезд мигрантов из-за рубежа. Добавим, семинар-совещание посвящено реализации Стратегии государственной нацполитики в Уральском ФО до 2025 года.