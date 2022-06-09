Москва, , 15:15 — REGNUM Главный тренер женского волейбольного клуба «Локомотив» (Калининград) Андрей Воронков не стал оспаривать двухлетнюю дисквалификацию. Об этом 9 июня сообщили во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Волейбол (сс) TaniaVdB

Отмечается, что Воронков не подал апелляцию на решение о своей дисквалификации в установленный срок. У него было 10 дней на то, чтобы оспорить наказание.

Напомним, во время финала женского чемпионата России по волейболу Воронков предположительно назвал кубинскую волейболистку «Уралочки» Айламу Монтальво «обезьяной». Обращаясь во время тайм-аута к волейболистке своей команды, он сказал: «Почему опять ловишь эту обезьяну». В екатеринбургском клубе решили, что эта фраза была сказана о кубинской спортсменке.

После этого исполнительный комитет ВФВ принял решение дисквалифицировать Воронкова на два года. Сам тренер заявил, что не имел намерений обидеть волейболисток соперника.

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