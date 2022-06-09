Кемерово, 9 июня, 2022, 15:14 — ИА Регнум. В Кемеровской области сегодня, 9 июня, на 323 км автодороги Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга произошла авария с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM В автобусе

ДТП произошло в 17:30 (время местное). На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа МВД России.

Предварительно установлено, что 63-летний водитель «Лады Приора» выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом пригородного сообщения. Водитель легкового автомобиля скончался на месте, как минимум пять человек, среди которых водитель и четыре пассажира автобуса, получили травмы. Точное количество пострадавших уточняется.