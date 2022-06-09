* талибы — запрещённая в России организация

Газни, Афганистан, 9 июня, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Местные источники в районе «Мохаджерин» города Газни в Афганистане сообщают, что в пятом округе Газни талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вымогают деньги у людей и за деньги выдают разрешение на строительные работы. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Согласно источникам, два месяца назад представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Газни объявили, что строительные работы в городе запрещены до особого распоряжения.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объяснили, что запретили строительные работы для выявления в городе самовольно захваченных территорий. Теперь источники говорят, что этим объявлением талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытаются собрать деньги с жителей этого района и требую по 20 000 пакистанских рупий за каждое разрешение.

Напомним, район «Аль-Бируни», известный как «Мохаджерин», расположен на юге города Газни и насчитывает около 7000 жилых домов.