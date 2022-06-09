Ташкент, , 15:13 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ввел ежемесячную выплату ветеранам войны 1941–1945 годов, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей и гражданам, работавшим в период блокады города Ленинграда, а также нуждающимся в постороннем уходе одиноким престарелым и лицам с инвалидностью. Соответствующее постановление главы Узбекистана обнародовано в СМИ.

Шавкат Мирзиёев Иван Шилов © ИА REGNUM

Ежемесячная выплата производится в однократном размере базовой расчетной величины, которая составляет около 30 долларов, вместо продовольственной продукции и гигиенических товаров, ранее доставляемых на бесплатной основе. Также, согласно документу, вышеуказанной категории граждан, вместо необходимых одежды и обуви, доставляемых на бесплатной основе, вводится компенсация для приобретения одежды, ежегодно выплачиваемая в августе в 15-кратном размере базовой расчетной величины — более 400 долларов.