Москва, , 15:12 — REGNUM Госдум в первом чтении приняла законопроект, снимающий излишнюю бюрократическую нагрузку с учителей, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

«Меры по дебюрократизации школы отстают от бюрократизации», — отметил депутат Госдумы Олег Смолин (КПРФ).

Инициатива предусматривает утверждение перечня учебно-методической и иной документации, подготовка которой осуществляется педагогами при выполнении обязанностей по обучению и воспитанию детей. Министерство просвещения России устанавливает исчерпывающий перечень документов, которые можно требовать от учителя. При этом вводится прямой запрет возложения на учителей работы по подготовке документов за пределами утвержденного перечня.

Кроме того, устанавливается, что школы смогут применять в своей деятельности электронный документооборот и не предоставлять бумажные версии электронных документов.

В 2015 году президент России Владимир Путин дал поручение сократить бюрократическую нагрузку учителей, завучей и директоров.

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