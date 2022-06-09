Москва, , 15:12 — REGNUM Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что говорить о начале боёв за город Славянск ещё преждевременно. Такое мнение он высказал 9 июня в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Представитель ДНР призвал СМИ не торопить события. При этом он обратил внимание на то, что у любого крупного города есть немало пригородов, которые не являются частью этого населенного пункта, а следовательно их штурм не может расцениваться, как бои непосредственно в Славянске.

«Я уже неоднократно на многих телеканалах говорил: не нужно торопить события. Любое заявление, которое делает официальное лицо скрупулёзно рассматривается. Давайте не торопить события. Украинское командование может не докладывать о своих проигрышах, а после таких заявлений руководство ВСУ может направить туда дополнительные силы. Я не будут отрицать и не будут подтверждать эту информацию», — сказал Басурин.

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