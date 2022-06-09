Ижевск, 9 июня, 2022, 15:12 — ИА Регнум. В Воткинске 10-летняя девочка получила травмы в результате наезда автомобиля. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии на своей странице в социальных сетях.

suc Ребенок в автомобиле

По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля Scoda оставил в машине свою десятилетнюю дочь. Оставшись один, ребенок пересел на водительское сиденье и снял автомобиль с ручника. Машина начала движение задним ходом. Девочка вышла из салона авто, пытаясь его остановить и попала под колеса.

По данному факту проводится расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года компания из шести человек отдыхала на берегу канала водозабора ТЭЦ-1. Пока взрослые собираясь уезжать собирали вещи, трехлетний мальчик, сидящий на водительском сиденье автомашины BYD F3, случайно завел двигатель и автомобиль, оборудованный механической коробкой передач, съехал в воду.

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