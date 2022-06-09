Донецк, 9 июня, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Вооруженные украинские формирования обстреляли населенный пункт Гольмовский и город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 9 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

Уточняется, что обстрел Гольмовского со стороны ВСУ был зафиксирован в 13:45 (совпадает с мск) и во время него по населенному пункту было выпущено восемь снарядов калибра 122 мм.

Также указывается, что в 14:30 киевские боевики обстреляли Ясиноватую, выпустив по городу 14 снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кировский и Петровский районы Донецка, а также населенный пункт Еленовка подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны украинских нацистов