Ульяновск, 9 июня, 2022, 15:10 — ИА Регнум. В Ульяновской области снизилось количество вновь госпитализированных и практически на одном уровне остаётся число выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из обновлённой статистики федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным на 9 июня, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 203 240 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 7 и 8 июня подтверждено соответственно 30 и 31 случай заражения.

Количество госпитализированных последние трое суток снижается: 6 июня направлены в ковидные больницы 16 пациентов, 7 июня переведены на лечение в госпитали 11 человек, 8 июня попали в учреждения здравоохранения шестеро больных.

Напомним, что с 27 мая по 8 июня ежедневно выявляется от 30 до 35 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ульяновской области сделано 2 117 330 лабораторных исследований на SARS-CoV-2, в том числе 8 июня проведено 2482 теста.