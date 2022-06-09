В Ульяновской области снижается число госпитализаций в ковид-больницы
Ульяновск, 9 июня, 2022, 15:10 — ИА Регнум. В Ульяновской области снизилось количество вновь госпитализированных и практически на одном уровне остаётся число выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из обновлённой статистики федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
По данным на 9 июня, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 203 240 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 7 и 8 июня подтверждено соответственно 30 и 31 случай заражения.
Количество госпитализированных последние трое суток снижается: 6 июня направлены в ковидные больницы 16 пациентов, 7 июня переведены на лечение в госпитали 11 человек, 8 июня попали в учреждения здравоохранения шестеро больных.
Напомним, что с 27 мая по 8 июня ежедневно выявляется от 30 до 35 случаев заражения коронавирусом.
Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ульяновской области сделано 2 117 330 лабораторных исследований на SARS-CoV-2, в том числе 8 июня проведено 2482 теста.