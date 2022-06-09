Саратов, 9 июня, 2022, 15:09 — ИА Регнум. В Саратовской области 10 июня ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление ветра до 17 м/с. В регионе местами сохраняется высокая пожарная опасность, сообщает ГУ МЧС России по Саратовской области.

Гроза

По прогнозам метеослужб, ночью 10 июня осадки маловероятны. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха составит от 12 до 17 градусов тепла, в пониженных местах — не выше +6 °C.

Днем ожидается переменная облачность, без осадков. Во второй половине дня местами пройдет кратковременный дождь, гроза. При грозе шквалистое усиление ветра порывами до 15-17 м/с. Температура воздуха поднимется до +25…+30 °C.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии в результате порывистого ветра вечером 7 июня произошло падение 21 дерева, 11 из них — в Казани.

Читайте также: В Татарии устраняют последствия сильного ветра