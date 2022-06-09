Эрбиль, Ирак, 9 июня, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Совет безопасности Иракского Курдистана обвинил представителей одной из группировок в организации нападения на столицу региона — город Эрбиль. Об этом 9 июня сообщает Al-Hadath со ссылкой на заявление ведомства.

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Власти Иракского Курдистана отрицают сообщения СМИ о том, что целью удара, который произошёл в ночь с 8 на 9 июня, стали секретные базы израильской разведки «Моссад».

»Террористическая атака, совершенная прошлой ночью против Эрбиля, была предпринята с целью оказания давления на Иракский Курдистан. Беспилотник, использованный при нападении, был запущен из района Барди в сторону Эрбиля… В СМИ появилась информация, что удар пришёлся по базе израильского «Моссада», однако жители Эрбиля своими глазами видели, что удар пришёлся по гражданским целям», — сообщили в Совете безопасности Иракского Курдистана.