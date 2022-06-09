Политик: Реализация конституционной реформы в Белоруссии пока отложена
Минск, 9 июня, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Конституционная реформа в Белоруссии не забуксовала, просто она отложена до лучших времен, благо времени в запасе ещё достаточно. Согласно новой Конституции, закон о Всебелорусском народном собрании должен быть принят не позднее конца февраля 2023 года, а выборы в парламент и местные советы состоятся 25 февраля 2024 года. Об этом корреспондентуИА REGNUM 9 июня рассказал председатель оргкомитета белорусского общественного объединения «Гражданское согласие» Артём Агафонов.
Политик отметил, что до февраля ещё много время и парламент успеет принять закон о Всебелорусском собрании. Что касается других законов и формирования этого самого собрания, то относительно этого жестких временных рамок нет.
«К тому же у меня создаётся впечатление, что в белорусском руководстве до сих пор нет чёткого понимания того, как должна функционировать государственная машина после окончательного перехода на новую Конституцию. Отсюда и туманные формулировки в разделе о Всебелорусском собрании и заложенный непосредственно в Основной закон годовой лаг на принятие закона о нём. Скорее всего, Лукашенко будет принимать решение уже в следующем году, непосредственно перед истечением дедлайна, исходя из той политической конъюнктуры, которая сложится к тому времени», — заключил Агафонов.
Как сообщалоИА REGNUM, в Белоруссии 27 февраля 2022 года прошёл референдум по изменениям в Конституцию, на котором были приняты поправки в Основной закон республики, расширяющие полномочия Всебелорусского народного собрания и несколько ограничивающие власть президента.