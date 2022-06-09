Минск, 9 июня, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Конституционная реформа в Белоруссии не забуксовала, просто она отложена до лучших времен, благо времени в запасе ещё достаточно. Согласно новой Конституции, закон о Всебелорусском народном собрании должен быть принят не позднее конца февраля 2023 года, а выборы в парламент и местные советы состоятся 25 февраля 2024 года. Об этом корреспондентуИА REGNUM 9 июня рассказал председатель оргкомитета белорусского общественного объединения «Гражданское согласие» Артём Агафонов.

Цитата из вмдео «Артём Агафонов рассказал о задачах и роли движения Гражданское согласие» на YouTube Артём Агафонов

«Президент Белоруссии Александр Лукашенко и раньше не слишком торопился с конституционной реформой, теперь же, когда Россия ведёт военную операцию на Украине, на белорусско-украинской границе периодически происходят какие-то провокации, а беглая прозападная оппозиция устраивает диверсии на железной дороге, тема конституционной реформы отошла на второй план. К такому подходу я отношусь с пониманием. Любые масштабные реформы и избирательные кампании всегда повышают градус турбулентности в обществе, а у нас и так неспокойно. Какая тут реформа, когда армия отрабатывает на учениях переход на военное время и есть ненулевая вероятность того, что он может состояться не только на учениях?» Артём Агафонов

Политик отметил, что до февраля ещё много время и парламент успеет принять закон о Всебелорусском собрании. Что касается других законов и формирования этого самого собрания, то относительно этого жестких временных рамок нет.

«К тому же у меня создаётся впечатление, что в белорусском руководстве до сих пор нет чёткого понимания того, как должна функционировать государственная машина после окончательного перехода на новую Конституцию. Отсюда и туманные формулировки в разделе о Всебелорусском собрании и заложенный непосредственно в Основной закон годовой лаг на принятие закона о нём. Скорее всего, Лукашенко будет принимать решение уже в следующем году, непосредственно перед истечением дедлайна, исходя из той политической конъюнктуры, которая сложится к тому времени», — заключил Агафонов.

Как сообщалоИА REGNUM, в Белоруссии 27 февраля 2022 года прошёл референдум по изменениям в Конституцию, на котором были приняты поправки в Основной закон республики, расширяющие полномочия Всебелорусского народного собрания и несколько ограничивающие власть президента.