Измир, Турция, , 15:16 — REGNUM Курс Греции на милитаризацию островов в восточной части Эгейского моря может привести к катастрофе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 июня в ходе учений «Эфес-2022» в Измире.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что если Греция не прекратит нарушения, связанные с островами в Эгейском море, Турция может оспорить их суверенитет.

Эрдоган подчеркнул, что Турция не откажется от своих прав в Эгейском море и при необходимости использует полномочия, предоставленные ей международными соглашениями о вооружении островов.

«Я не шучу, это может закончиться катастрофой», — сказал турецкий лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне территориальных споров из-за островов отношения между Грецией и Турцией в последние годы серьёзно обострились.

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