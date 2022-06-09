Москва, 9 июня, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Россия контролирует около трети мирового рынка алмазов, при этом резкое наращивание добычи остальными поставщиками технологически весьма затруднительно, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

Mariusz KASIO Неорганённые алмазы

«Соответственно, сокращение поставок алмазов из Якутии неизбежно вызовет рост цен на алмазы на мировом рынке.

Соответственно, при меньших объемах отгрузки итоговые финансовые доходы от экспорта вполне могут не только не сократиться, но даже увеличиться к концу 2022 года. Впрочем, потребители и сами заинтересованы в том, чтобы обойти сложности, вызваны санкциями.

Именно поэтому Индия, являющаяся одним из крупнейших мировых потребителей, уже прорабатывает возможности для расчета за российские поставки альтернативными способами, в частности, в национальных валютах, рублях и рупиях.

В итоге основные потери от сокращения доли мировой торговли, оплачиваемой в долларах и евро, понесут страны Запада», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, продажа алмазов якутской компании АЛРОСА в Индию затруднена из-за проблем с оплатой. Компания теряет объёмы экспорта из-за санкций.

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