Курск, 9 июня, 2022, 15:08 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Курской области, прапорщик Денис Михайлов. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба областной администрации.

Телеграм-канал «Курская область» В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Курской области, прапорщик Денис Михайлов

«Прапорщик Денис Михайлов погиб в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.

Денис Александрович родился в Щиграх. В 2014 году решил служить по контракту. Он был настоящим патриотом Родины и отдал жизнь за нашу страну», — говорится в официальном сообщении.