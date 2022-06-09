п.г.т. Троицкий, 9 июня 2022, 15:16 — REGNUM В посёлке Троицкий Свердловской области выявлено загрязнение почвы нефтепродуктами. Норма загрязнения превышена в сотни раз, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.
По требованию ведомства были взяты пробы почвы. Согласно результатам экспертизы, фоновое содержание нефтепродуктов превысило норму более чем в 390 и 560 раз на разной глубине. При этом причиной загрязнения могла стать работа местного предприятия, использовавшего нефтепродукты. Завод закрыли 20 лет назад.
Прокуратура направила иск в суд. Ведомство требовало ликвидировать разлив нефтепродуктов. Ликвидацией займётся администрация Талицкого городского округа.