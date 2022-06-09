Свердловская область, 9 июня, 2022, 15:16 — ИА Регнум. В посёлке Троицкий Свердловской области выявлено загрязнение почвы нефтепродуктами. Норма загрязнения превышена в сотни раз, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

Saratovnews.ru Разлив нефтепродуктов

По требованию ведомства были взяты пробы почвы. Согласно результатам экспертизы, фоновое содержание нефтепродуктов превысило норму более чем в 390 и 560 раз на разной глубине. При этом причиной загрязнения могла стать работа местного предприятия, использовавшего нефтепродукты. Завод закрыли 20 лет назад.

Прокуратура направила иск в суд. Ведомство требовало ликвидировать разлив нефтепродуктов. Ликвидацией займётся администрация Талицкого городского округа.