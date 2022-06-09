Элиста, , 15:06 — REGNUM 1-я улица в Южном районе Элисты переименована в улицу имени Андрея Кунакова, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине. Такое решение приняли 9 июня депутаты Элистинского городского собрания, передаёт ИА REGNUM.

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Инициатива о переименовании улицы нашла поддержку у родственников майора и жителей улицы 1-я Южная. Расходы, связанные с переоформлением правоустанавливающих и других документов после переименования, власти возьмут на себя.

ИА REGNUM сообщало, что жители Калмыкии просят президента РФ Владимира Путина представить к званию Героя России погибшего на Украине земляка — Андрея Кунакова. Майор в тяжелейшем бою уничтожил штаб националистов и ценой своей жизни спас товарищей. У начальника штаба отряда специального назначения Южного военного округа остались жена и двое сыновей.

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