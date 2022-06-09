Новосибирск, , 15:07 — REGNUM Строительство общежития Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) должно быть завершено к 1 сентября 2023 года. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

Строительство общежития НГТУ nso.ru

Уточняется, что в общежитии, состоящем из двух блоков — 16 и 13 этажей, — смогут жить 790 студентов. В зданиях разместят комнаты для отдыха, пространства для занятий, тренажёрный и спортивный залы, бытовые и хозяйственные помещения, обеденный зал кафе. Общая площадь двух блоков — более 21 тыс. кв. метров.

Стоимость объекта — 1,5 млрд рублей.

Отметим, что вопрос строительства общежития обсуждался во время рабочей поездки министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова в регион летом 2020 года. По итогам поездки мМинистр подписал приказ о строительстве.