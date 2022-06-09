Ставрополь, 9 июня, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Две семьи в Ставропольском крае полтора года воспитывали не своих детей. Родители с любовью относились к малышам, однако зерно сомнения все же закралось, когда во внешности мальчиков стали проявляться не характерные для семей признаки. Так, в одной из семей, в которой папа армянин, вырос ребенок-блондин, а в русской семье, напротив, мальчик был ярким брюнетом.

ИА REGNUM Ребенок

Тревогу забила мама одного из детей. Она стала искать семьи, у которых в это же время в этом роддоме родились сыновья. Вскоре нашлась одна такая пара, которая тоже усомнилась в том, что воспитывает своего ребенка. В студии передачи «ДНК» на телеканале НТВ 7 июня 2022 года им объявили результаты генетического теста. С вероятностью 99,9% оба мальчика являлись сыновьями не тех родителей, которые их воспитывали.

«Через СМИ и соцсети ставропольчанка смогла найти пару, которая, предположительно, воспитывает её родного сына. Обе семьи сделали генетические тесты. Оказалось, что супруги из Георгиевска действительно забрали из минераловодского роддома мальчика с армянскими корнями. В другой семье всё это время жил их русский блондин», — пишет «КП — Ставрополь»

Что делать в этой ситуации дальше, обе семейные пары пока не знают. Родители вложили в воспитание обоих детей свою любовь и заботу. Просто так обменяться детьми они не в состоянии. Возможно, они примут решение поселиться рядом друг с другом или приобрести совместное жилье, чтобы принимать участие в дальнейшем воспитании сыновей, ставших им родными по времени и силам, затраченным на их воспитание, а не по крови.