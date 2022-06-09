Кострома, 9 июня, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Выплату «подъёмных» денежных средств в размере 500 тысяч рублей для врачей дефицитных специальностей в Костромской области продлят до конца 2025 года. Проект закона об этом внесён в думу региона.

Наталья Диева ИА REGNUM В костромской поликлинике

Меру поддержки врачей в виде единовременной выплаты в Костромской области стали применять в 2017 году. Это позволило привлечь в государственные медицинские организации 35 специалистов. За 2023–2025 годы власти планируют трудоустроить в больницы и поликлиники ещё 45 медиков. Для выплаты соцподдержки из бюджета будет заимствовано 22 млн рублей.

Деньги полагаются востребованным специалистам, устраивающимся работать в государственные медицинские организации в первый раз. Претендовать на выплаты могут врачи «скорой», участковые терапевты, педиатры, анестезиологи-реаниматологи, неонатологи, патологоанатомы, кардиологи, офтальмологи, отоларингологи, неврологи, хирурги, ревматологи, детские эндокринологи и урологи.

Кроме этого в думу внесён проект закона о продлении ежемесячной выплаты студентам-целевикам медицинских вузов, которые в дальнейшем будут трудоустроены в местные больницы. Ранее добавка к стипендии полагалась учащимся, заключившим целевые договоры до 1 сентября 2021 года. Её размер для студентов 1-4 курсов составляет одну тысячу рублей, для 5-6 кусов — 5 тысяч рублей. Теперь деньги будут выплачивать студентам, заключившим соглашения до 2024 года.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в медицинском информационно-аналитическом центре Костромской области, всего в системе здравоохранения региона работают 5,5 тысячи сотрудников среднего медперсонала, 1725 врачей и 104 специалиста с немедицинским образованием (логопеды, судмедэксперты, медицинские психологи). Медорганизациям не хватает 548 специалистов с высшим и 409 кадров со средним образованием — всего 964 человека. На декабрь 2021 года дефицит был более объёмным и оценивался в 1160 медиков.