Кабул, 9 июня, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Фарук Вардак, бывший министр по делам парламента при предыдущем правительстве Афганистана, вернулся в страну и был встречен талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в международном аэропорту Кабула. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Афганистан

Выступая перед журналистами, он заявил, что большое количество чиновников хотят вернуться в страну и «служить своему народу».

«Многие в Европе, Германии, Турции и Объединённых Арабских Эмиратах также просили разрешить им вернуться в Афганистан», — сказал Фарук Вардак.

Он выразил радость по поводу возвращения и сказал: »Я чувствую гордость за Афганистан».

Комиссия «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по связям с афганскими деятелями объявила, что Фарук Вардак вернулся в Афганистан благодаря усилиям её членов.

В мае талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создали специальную комиссий для связи с политиками и бывшими правительственными чиновниками и приглашения их вернуться в Афганистан. Возглавляет комиссию маулави Шахабуддин Делавар, глава министерства горнорудной и нефтяной промышленности правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В течение последних двух десятилетий Фарук Вардак руководил различными ведомствами. Он был министром образования во время президентства Хамида Карзая, а при Ашрафе Гани возглавлял государственное министерство по делам парламента.

Вардак обвинялся в масштабной коррупции в бытность его министром образования. Специальный генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана (SIGAR) в то время сказал, что при Вардаке в Афганистане были созданы сотни воображаемых школ.

За последние 20 лет Фарук Вардак также организовал несколько правительственных джирг в Кабуле. Он работал генеральным секретарём конституционных комиссий, а затем оперативным директором Лойя джирги конституции Афганистана.

В 2006 году, когда была созвана совместная джирга Афганистана и Пакистана по вопросам безопасности, Фарук Вардак возглавил секретариат по её подготовке. В 2010 году он также работал главой секретариата консультативной джирги по примирению.

Фарук Вардак, по-видимому, будет одним из участников «Афганской ассамблеи», которую талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) намереваются провести в ближайшем будущем.