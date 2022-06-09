Омск, 9 июня, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Поверив мошенникам, жительница Омска лишилась 3,5 млн рублей. В обстоятельствах произошедшего разбираются полицейские, сообщили ИА REGNUM 9 июня в УМВД по Омской области.

(сс) sajinka2 Мошенничество

44-летняя омичка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что на её мобильный телефон поступил звонок с предложением заработать. Работа заключалась в выполнении заданий куратора с банковскими счетами и получении процентов от операций.

Женщина согласилась. Следуя указаниям «финансового консультанта», она стала переводить деньги на специальный сайт. В дальнейшем она рассчитывала получить проценты. Злоумышленник заявил омичке, что для максимального дохода нужно вложить как можно больше денег.

Сначала потерпевшая перевела свои сбережения (550 тысяч рублей), а затем кредитные средства в сумме 3 млн рублей. Позже женщина попыталась вывести деньги, но не смогла. Жертва мошенников обратилась в полицию.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Как сообщало ИА REGNUM, жительница города Энгельса Саратовской области также попалась на уловки мошенников, решив трудоустроиться.

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