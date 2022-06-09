Москва, 9 июня, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы разработали основные критерии для оценки ключевых показателей эффективности (KPI) работы комитетов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня, об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

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Оценивать работу комитетов и депутатов предлагается по трем блокам показателей.

Первый блок — это показатели эффективности, которые формируются исходя из выполнения комитетами регламентных процедур. В регламенте работы Госдумы указаны порядка 30 показателей, которые должен выполнять каждый комитет в своей законотворческой работе, уточнил Мельников.

Второй блок — это показатели эффективности, которые связаны с достижением общественно значимых результатов работы.

Третий блок — оценка участия комитетов в анализе работы принятого закона.

Итоги оценки эффективности планируется представлять на Совете Думы, но при этом данные о KPI комитетов будут открытыми.

«Итоги мы планируем подводить два раза в год — в конце весенней и осенней сессий», — отметил Мельников.

Оценка работы комитетов начнется не раньше осени, считает глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия»).

«Мы заслушаем экспертов, нашу науку и вместе с ними подготовим к осени уже какую-то форму этих KPI комитетов Госдумы», — сообщил Морозов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил также отдельно определить KPI для депутатов, представляющих палату парламента в правлениях фондов.