Тбилиси, 9 июня, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Противники ЛГБТ-пропаганды в Грузии 9 июня вышли на акцию протеста перед посольством Литвы в Тбилиси. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

Various Анти-ЛГБТ

По данным журналистов, активисты обвинили страны ЕС в продвижении нетрадиционных ценностей. Протестующие заявили, что выступают против «евросодома».

Сообщается, что участники акции разорвали флаги ЛГБТ и Евросоза. После этого правоохранители задержали несколько человек. Их увезли с места проведения акции. В отделение полиции доставили организаторов митинга, лидеров общественного движения «Нравственность» Гурама Палавандишвили и Александра Палавандишвили.

Напомним, 6 июня в Тбилиси также проходила акция противников распространения ЛГБТ-ценностей. Тогда протестующие вышли к зданию представительства Евросоюза. Они требовали, чтобы иностранные дипломаты прекратили вмешиваться во внутреннюю политику Грузии. Тогда правоохранители тоже задержали несколько человек, за порванные флаги.