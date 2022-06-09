Воронеж, 9 июня, 2022, 15:02 — ИА Регнум. В Воронежской области за последние сутки госпитализированы 26 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

9 июня выявлено 134 новых случая заражения коронавирусом — на 31 больше, чем сутками ранее. Всего зарегистрировано 386 тыс. 203 случая заражения.

За весь период наблюдения 376 тыс. 490 человек выписаны, в том числе 134 — за последние сутки.

За весь период скончались 8309 человек. Подтвержден один новый летальный случай.