Москва, , 15:02 — REGNUM Приостановка Сбербанком расчетов в юанях затронуло корпоративных клиентов банка, которые вели внешнеторговые операции с расчетами в китайской валюте, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

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«Данная ситуация возникла из-за политики зарубежного банка-корреспондента. Поскольку Сбербанк находится под санкциями, китайский банк-корреспондент принял решение либо отказаться, либо пересмотреть свои отношения с российским банком.

В данном случае, китайские финансовые организации стараются выполнять предписания политических властей КНР и не хотят рисковать своим бизнесом из-за небольшого роста оборота.

На курсе юаня к рублю на Московской бирже это принципиально не отразится. Те участники внешнеэкономической деятельности, которые вели свои операции в китайской валюте через Сбербанк, начнут срочно переводить совершение платежей в другие российские банки», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Сбербанк с 7 июня временно остановил расчеты по внешнеэкономическим сделкам в китайских юанях.

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