Бухарест, , 15:01 — REGNUM Правительство Румынии инициировало рассмотрение в Конституционном суде (КС) страны вопроса о лишении бывшего румынского президента Иона Илиеску специальных государственных льгот и статуса «участника революции 1989-го года». Об этом 9 июня сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, инициатива исходит от руководства «Госсекретариата по борьбе с коммунистическим прошлым Румынии».

«Илиеску вступил в Румынский Коммунистический союз молодежи в 1944 году, а в 1953 году стал членом Коммунистической партии Румынии, — говорится в заявлении структуры. — С 1953 по 1979 год он занимал несколько партийных постов, многие из них были руководящими. Учитывая, что согласно действующему румынскому законодательству, лица, участвовавшие в общественной жизни страны времен социалистического лидера Николае Чаушеску, не имеют права на специальные пенсии и преференции, Илиеску должен быть лишен всех регалий».

Предполагается, что указанный вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании КС Румынии 15 июня текущего года.

Напомним, Ион Илиеску был первым президентом Румынии после свержения Н. Чаушеску в 1989-м году. Илиеску имеет статус ветерана «революции», проживает на государственной даче и получает повышенные пенсионные выплаты.