Ярославль, 9 июня, 2022, 15:01 — ИА Регнум. В Ярославле городские власти не смогли найти подрядчика на отлов бездомных животных. Об этом сообщает ЯрНьюс.

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Аукцион объявили 25 мая. Стоимость контракта оценили почти в 1,5 миллиона рублей, но к 7 июня на участие в конкурсе так никто и не заявился. Как власти собираются контролировать в Ярославле ситуацию с безнадзорными животными в дальнейшем пока неизвестно.

Напомним, отлова в региональной столице нет ещё с 2020 года из-за отсутствия нормативной базы и средств. До 2020 года к отлову не предъявлялось особых требований, однако принятие закона «Об ответственном обращении с животными» регламентировало, в том числе, новые требования к приютам. Единственный в городе приют на базе «Спецавтохозяйства» под критерии не подошёл, в связи с чем учреждению запретили заниматься отловом.