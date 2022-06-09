Донецк, , 15:00 — REGNUM Кировский и Петровский районы Донецка, а также населенный пункт Еленовка подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны украинских нацистов. Об этом 9 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Кировского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 13:50 (совпадает с мск), а Петровского — в 13:53, и в ходе них по городу было выпущено по четыре снаряда калибра 122 и 152 мм соответственно.

Также указывается, что в 14:05 киевские боевики обстреляли Еленовку, по которой было выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские боевики обстреляли населенные пункты Зайцево (южное) и Красный Партизан в ДНР из минометов.