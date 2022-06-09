Москва, , 14:58 — REGNUM Видеохостинг YouTube удалил резервный канал российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алеясея Столярова, известным как Вован и Лексус. Об этом они сообщили в своем Telegram-канале.

Владимир Кузнецов Группа «Пранкер Вован (Владимир Кузнецов)» соцсети vk.com

«Сегодня YouTube вновь удалил наш резервный канал Vovan & Lexus. Видимо, в этот раз наши видео не угодили ведомствам уже за океаном, ведь они сильно ударили по их имиджу», — предположили пранкеры.

Такой шаг вызвал сомнение у пранкеров в том, что YouTube является свободной платформой.

«В очередной раз YouTube заставляет задуматься, что «свободная» площадка и вовсе не такая уж свободная», — написали они.

Пранкеры считают, что западные власти таким образом «пытаются зачистить за собой следы преступных слов, которые уже давно разошлись по всей сети».

«Но весь интернет удалить не удастся», — констатируют Лексус и Вован.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте канал блогеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (известных под прозвищами Вован и Лексус) на видеохостинге YouTube был заблокирован за нарушение правил сообщества. Это произошло после того, как они дозвонились до главы министерства обороны Великобритании Бена Уоллеса.

При разговоре с Уоллесом Алексей Столяров выдавал себя за украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля. В ходе разговора глава британского минобороны заявил, что Лондон готов обсуждать возможность союза Украины с Британией.

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