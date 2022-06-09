Рязань, 9 июня, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Обязательная вакцинация отдельных категорий граждан отменена в Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 июня в оперативной группе правительства региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Рязанский Роспотребнадзор отмечает стабилизацию эпидемиологической ситуации по заболеваемости COVID-19. Главный санитарный врач региона Лариса Сараева подписала 9 июня постановление о признании утратившими силу двух документов, регламентирующих обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан и отстранение невакцинированных от работы.

Обязательная вакцинация от COVID-19 была введена в регионе в октябре 2021 года.