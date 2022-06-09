Самара, , 14:58 — REGNUM Более 43% отходов поступает на переработку в Самарской области. Об этом 9 июня сообщил первый вице-губернатор — председатель правительства региона Виктор Кудряшов на заседании в областном правительстве.

Кладбище в лесу Pxhere.com

Сообщается, что по оценкам экспертов экологическая обстановка в Самарской области остается стабильной, при этом по некоторым показателям фиксируется положительная динамика. Так, за последние четыре года в регионе удалось уменьшить объем вредных выбросов в атмосферу на 27%.

«Могу сказать, что у нас сегодня более 43% отходов поступает на переработку. В начале реформы, в 2019 году, этот показатель составлял всего 8%. Это положительно влияет и на экологию, и на экономику, поскольку переработанные отходы становятся сырьем для других ее отраслей», — приводит пресс-служба слова Кудряшова.

Он также сообщил, что благодаря реализации национального проекта «Экология» в регионе уменьшается объем выброса вредных веществ в водный бассейн, в области идет восстановление лесов, совершенствуется система обращения с отходами.

«В то же время есть вопросы, которые требуют дополнительной настройки, в частности вопрос обоснования нормативов сброса загрязняющих веществ промышленными предприятиями. Сегодня по предложению работодателей мы договорились, что дополнительно проанализируем обоснование нормативов, поскольку действующие были утверждены почти 10 лет назад», — сказал он.