Адыгея, 18 декабря, 2007, 11:52 — ИА Регнум. Мурат Зязиков в числе восьми руководителей регионов, принесших "Единой России" наибольшее число голосов на парламентских выборах в декабре, введен в состав высшего совета партии. Такое решение принято на съезде партии 17 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе президента Ингушетии 18 декабря.
В состав высшего совета также вошли президенты Чечни Рамзан Кадыров, Кабардино-Балкарии Арсен Каноков, Северной Осетии Таймураз Мамсуров, Адыгеи Асланчерий Тхакушинов и Республики Тува Шолбан Кара-оол. Кроме того, в высший совет избраны губернатор Пензенской области Василий Бочкарев и глава Камчатского края Алексей Кузьмицкий.
Напомним, 2 декабря в России состоялись выборы депутатов Государственной думы РФ V созыва, где, по информации ЦИК РФ, Чечня стала безоговорочным лидером среди регионов России по явке избирателей на выборах депутатов Государственной думы. На втором месте по активности избирателей следует Кабардино-Балкария - 94,06% избирателей, в Ингушетии же явка составила 92,11%, из которых, как сообщил председатель избиркома Ингушетии Мусса Евлоев, за партию "Единая Россия" проголосовало 98,72% избирателей республики.