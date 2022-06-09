Адыгея, 18 декабря, 2007, 11:52 — ИА Регнум. Мурат Зязиков в числе восьми руководителей регионов, принесших "Единой России" наибольшее число голосов на парламентских выборах в декабре, введен в состав высшего совета партии. Такое решение принято на съезде партии 17 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе президента Ингушетии 18 декабря.

В состав высшего совета также вошли президенты Чечни Рамзан Кадыров , Кабардино-Балкарии Арсен Каноков , Северной Осетии Таймураз Мамсуров , Адыгеи Асланчерий Тхакушинов и Республики Тува Шолбан Кара-оол . Кроме того, в высший совет избраны губернатор Пензенской области Василий Бочкарев и глава Камчатского края Алексей Кузьмицкий .