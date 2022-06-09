Тамбов, , 14:55 — REGNUM В Тамбовской области 9 июня выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За последние сутки были госпитализированы пять пациентов с коронавирусом. Всего в области зарегистрирован 117 тыс. 151 случай заражения.

После выздоровления выписаны 113 тыс. 965 пациентов, в том числе 47 — за последние сутки.

За весь период скончались 2423 человека. Подтверждено два новых летальных случая.