Элиста, , 14:53 — REGNUM В республиканской больнице имени Жемчуева в Элисте остаются три студента из Туркмении, получившие тяжёлые травмы в результате смертельного ДТП на трассе Р-216 «Астрахань — Ставрополь». Об этом 9 июня сообщил главный врач лечебного учреждения, нейрохирург Александр Калаев.

Больничная палата Иван Шилов © ИА REGNUM

«В настоящее время в республиканской больнице находятся три студента Калмыцкого государственного университета, поступившие в лечебное учреждение в результате дорожно-транспортного происшествия. На сегодняшний день состояние пациентов стабильно тяжёлое. Все необходимые лечебно-диагностические мероприятия проводятся в полном объёме и под контролем ведущих научно-исследовательских институтов нашей страны. Проводятся в соответствии с действующими клиническими алгоритмами и рекомендациями», — пояснил он.

Студенты обеспечены всеми необходимыми лекарствами и медикаментами.

ИА REGNUM сообщало, что ДТП случилось ранним утром 30 мая на трассе Р-216 «Астрахань — Ставрополь». Около 4:10 мск на 293-м километре автодороги столкнулись Газ-330 202 и Lada Vesta. В травмпункт республиканской больницы с тяжёлыми травмами были доставлены водитель и два пассажира легкового автомобиля, ещё один пассажир Lada Vesta скончался по пути в лечебное учреждение.

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