Москва, , 14:53 — REGNUM Ситуацию АЛРОСА в связи с санкциями можно оценить как достаточно сложную. Перспективы акций компании эксперты оценивают на уровне «хуже рынка», заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев.

Сортировка алмазов sokolov.ru

«Совет директоров компании рекомендовал акционерам на очередном годовом собрании не выплачивать дивидендов по итогам второй половины 2021 года.

Это само по себе уже может говорить о проблемах: раньше компания была щедра на дивиденды, с учетом того, что 33% акций АЛРОСА принадлежит государству в лице Росимущества, 25% — Республике Саха (Якутия) и еще 8% — улусам (районам) Якутии.

Дивиденды компании пополняли соответствующие бюджеты, и для того, чтобы отказаться от выплаты, должны быть серьезные основания. За последние годы «АЛРОСА» лишь однажды не платила дивиденды — за первую половину 2020 года, когда из-за пандемии продажи алмазов полностью останавливались.

Оценить ситуацию в компании более предметно сейчас будет сложно. АЛРОСА с марта прекратила раскрывать данные о продажах, а также перестала публиковать квартальную отчетность.

Более того, даже новости о деятельности компании больше не появляются на ее сайте, а архив новостей за предыдущие периоды теперь предоставляется только по запросу. Снижение прозрачности у публичной компании уже само по себе негативно для ее акций.

Ситуация с продажами у АЛРОСА, по всей видимости, складывается неоднозначная, но не безнадежная. В 2021 года на продажи в Бельгии пришлось более 36% выручки АЛРОСА.

Это потому, что в Антверпене находится крупнейший алмазный хаб, оттуда камни уходят дальше, причем почти вся огранка производится в Индии. Еще на две страны — на ОАЭ и Индию — пришлось по 20% выручки «АЛРОСА» в прошлом году.

Обе страны к санкциям не присоединились, а шансы организации прямых поставок в Индию существуют достаточно серьезные, если удастся решить проблемы логистики и расчетов.

Проблемы с логистикой могут быть связаны с санкциями против транспортной отрасли — против морских перевозок, страхования, отказов от обслуживания самолетов Boeing и Airbus и требований лизинговых компаний. Но можно перевозить алмазы авиакомпаниями, чей парк не попал под ограничения.

Проблемы с расчетами заключается в санкциях против финансового сектора РФ и в ограничениях для расчетов в долларах и евро. Главное сейчас — договориться о расчетах в российских рублях или индийских рупиях.

Если это удастся, то «АЛРОСА» сможет сохранить большую часть объемов продаж. Рост цен на алмазы может компенсировать некоторое снижение объемов. Сильных результатов от компании в 2022 году ждать не стоит, но и больших убытков тоже не ожидается», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, продажа алмазов якутской компании АЛРОСА в Индию затруднена из-за проблем с оплатой. Компания теряет объёмы экспорта.

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