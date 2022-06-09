Рабочий посёлок Любинский, Омская область, 9 июня, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали в Омской области несовершеннолетних, сбежавших из дома в Кемеровской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в омском УМВД.

Подросток

Экипаж ДПС ГИБДД ночью 9 июня обратил внимание на молодого человека и девушку, стоявших у придорожного кафе в районе транспортной развязки у посёлка Красный Яр Любинского района. Полицейские выяснили, что молодым людям ещё нет 18 лет. Их отвезли в отдел полиции для установления личности.

Пара призналась, что путешествует автостопом, направляясь из Кемеровской области в Москву. В столице юноша планировал реализовать свои таланты в области исполнения рэпа. До Красного Яра их довёз водитель большегруза. Здесь они ожидали следующего попутного транспорта.

Установлено, что 17-летний юноша находится в розыске. Он ушёл из дома в городе Березовский. 16-летняя девушка — также из Кемеровской области. Она сбежала из дома, но родители об этом ещё не заявили в полицию.

Подростков доставили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Омской области. Их планируют передать законным представителям.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии установлено местонахождение пропавшей 17-летней девушки.

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