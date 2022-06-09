Миасс, Челябинская область, , 14:51 — REGNUM Полицейские Миасса Челябинской области поймали гражданина, оставившего ложную информацию об акте терроризма. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Наручники George Hodan

По данным следствия, гражданин 1962 года рождения заявил о якобы опасном предмете в коллективном саду. При этом он представился чужим именем.

В ходе проверки выяснилось, что миассец пошёл на преступление после конфликта с собственником одного садового участка. Возбуждено и расследуется уголовное дело.