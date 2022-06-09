Сеул, , 14:53 — REGNUM Правительство Южной Кореи планирует расширить масштабы официальной помощи в целях развития (ОПР). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление второго заместителя министра иностранных дел Южной Кореи Ли До Хуна.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Данное заявление он сделал 8 июня в ходе пятого Форума по целям в области устойчивого развития.

«Мы будем стремиться укреплять свою роль в качестве одной из ключевых стран мира, активно способствуя решению глобальных проблем путём тесной привязки стратегий в области ОПР к внешней политике страны», — заявил Ли До Хун.

Представитель Южной Кореи напомнил, что власти предоставили Украине гуманитарную помощь на сумму $40 млн, вложили $300 млн в международную Инициативу по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 (ACT-A).

Замглавы МИД Южной Кореи также добавил, что Сеул продолжит прилагать усилия для оказания помощи развивающимся странам в реагировании на кризисные ситуации.