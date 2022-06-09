Сеул, 9 июня, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи планирует расширить масштабы официальной помощи в целях развития (ОПР). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление второго заместителя министра иностранных дел Южной Кореи Ли До Хуна.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

Данное заявление он сделал 8 июня в ходе пятого Форума по целям в области устойчивого развития.

«Мы будем стремиться укреплять свою роль в качестве одной из ключевых стран мира, активно способствуя решению глобальных проблем путём тесной привязки стратегий в области ОПР к внешней политике страны», — заявил Ли До Хун.

Представитель Южной Кореи напомнил, что власти предоставили Украине гуманитарную помощь на сумму $40 млн, вложили $300 млн в международную Инициативу по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 (ACT-A).

Замглавы МИД Южной Кореи также добавил, что Сеул продолжит прилагать усилия для оказания помощи развивающимся странам в реагировании на кризисные ситуации.